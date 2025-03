Pellegrini reitera que le encantaría terminar su carrera dirigiendo a la Roja, pero con un "proyecto serio para desarrollar"

Con la derrota ante Paraguay en Asunción y el empate frente a Ecuador en el Estadio Nacional, la Selección chilena puso fin a una paupérrima doble fecha de marzo de las Clasificatorias, al quedar como colista y prácticamente fuera del Mundial de 2026.

Por eso, ya son varios los que piden la salida del técnico Ricardo Gareca y que asuma Manuel Pellegrini, quien vive un gran momento en el Betis de España.

El propio "Ingeniero" se refirió a la chance de dirigir al combinado nacional de cara al próximo proceso eliminatorio, ya con miras a la cita planetaria de 2030.

"He tenido ofertas de distintas partes, algunas económicas muy importantes, pero uno firma porque quiere cumplir el contrato y mi intención es cumplirlo con el Betis", expresó el técnico chileno en diálogo con La Jugada de Canal Sur Radio.

"Estoy muy contento con la ciudad, con el hincha y no sabemos qué pasará en el futuro. Me fijo en mi contrato y con la mente fijada en los objetivos", añadió el DT criollo, quien tiene vínculo con el cuadro verdiblanco hasta junio de 2026.

Sin embargo, Pellegrini no le cerró la puerta a la Roja: "Siempre digo que es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección, pero cuando tenga un proyecto serio para desarrollar. Si pienso que, por ser Pellegrini, voy a llevar al equipo al Mundial, me equivocaría. Estoy centrado en el Betis porque han sido cinco temporadas inolvidables, quizás comparables a las que viví en Málaga".

