Pellegrini palpita el partido del Betis ante Braga en busca de las semis de la Europa League: "Lo afronto con mucha ilusión"

Con la inmejorable oportunidad de instalarse en la ronda de los cuatro mejores de la Europa League por primera vez en su historia, el Betis de Manuel Pellegrini saltará a la cancha este jueves para recibir al Braga de Portugal.

Luego de haber conseguido un valioso empate a 1 durante el encuentro de ida disputado la semana pasada, la escuadra de Andalucía cuenta con la ventaja de definir la serie en su propio reducto, situación que mantiene al entrenador chileno con altas expectativas de concretar este hito institucional.

Durante la tradicional conferencia de prensa realizada este miércoles, el "Ingeniero" dejó en claro sus sensaciones de cara al trascendental compromiso: "Afronto este partido con mucha ilusión. Por primera vez el Betis podría llegar a una semifinal de Europa League; ojalá podamos conseguirlo mañana en nuestra casa, con nuestro público", manifestó el adiestrador.

Para este crucial choque, se proyecta una asistencia récord de 66 mil espectadores en el estadio La Cortuja. Frente a este masivo respaldo, el estratego nacional advirtió sobre el estado anímico del plantel: "El exceso de euforia es lógico, pero los jugadores tienen que manejar esa motivación extra para que no nos lleve a cometer errores puntuales. Toda la ilusión que tienen los hinchas, tenemos la responsabilidad de hacerla realidad".

En la misma línea, el director técnico aprovechó la instancia para desestimar cualquier tipo de molestia por parte de la fanaticada verdiblanca a raíz de los siete encuentros consecutivos sin conocer de victorias en la Liga española. "Yo veo que los aficionados están absolutamente contentos, de lo contrario, no habría 66 mil entradas vendidas para el partido de mañana. Estamos peleando el paso a la semifinal de la Europa League y no creo que haya ningún bético descontento. Es cierto, hace siete partidos que no ganamos en la liga local, pero hemos perdido un solo partido de los últimos seis. Los puntos se van sumando, estamos quintos en la tabla y seguimos peleando en Europa", argumentó.

Cabe destacar que el pitazo inicial para el cotejo entre el elenco andaluz y el Sporting Braga está fijado para las 15:00 horas de Chile. Quien resulte victorioso de esta llave, deberá medirse en la etapa de semifinales ante el equipo que gane el cruce entre el Friburgo y el Celta de Vigo.

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