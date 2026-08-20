Pellegrini niega compromiso con la Roja y reafirma que cumplirá su contrato con el Betis

Manuel Pellegrini y el Betis se preparan para debutar este viernes en La Liga española 2026-2027, cuando recibirán a la Real Sociedad en el inicio de una nueva temporada.

Sin embargo, en la antesala del encuentro, la Selección chilena volvió a aparecer como tema de conversación para el técnico nacional. En conferencia de prensa, el "Ingeniero" fue consultado por los supuestos acercamientos que lo tendrían como el próximo entrenador de la Roja.

Ante estas versiones, el adiestrador chileno descartó tajantemente tener algún compromiso con el gerente de Selecciones, Felipe Correa, y aseguró que no ha acordado su llegada al combinado nacional.

"La verdad es que no sé de dónde sacó esa noticia, porque no tiene ningún grado de veracidad, no tengo ningún compromiso con nadie, lo he dicho muchas veces", afirmó el DT.

"En Chile hay unas elecciones en diciembre, no tengo firmado y ningún compromiso", añadió el ex técnico del Real Madrid, Manchester City, entre otros clubes.

Por último, Pellegrini enfatizó que su principal objetivo en el corto plazo es cumplir con su actual vínculo con el Betis: "Tengo contrato con el Betis y lo voy a intentar cumplir hasta el último día. Lo de la selección es un tema aparte, los mismos rumores como los jugadores que se van, que se viene, me toca a mi desde el punto de vista personal, pero no tengo ningún compromiso, yo no he firmado nada".

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