Darío Osorio tras caída de La Roja ante EE.UU.: "Merecíamos un poco más, el resultado no refleja lo que se vio"

Si bien la Selección chilena mostró una mejoría respecto de la derrota ante Canadá, no fue suficiente y cayó por 4-2 frente a Estados Unidos, en su segundo amistoso en Norteamérica por esta fecha FIFA de septiembre y octubre.

Uno de los puntos altos de La Roja fue Darío Osorio, quien tuvo una clara oportunidad de marcar durante el primer tiempo, cuando estuvo cerca de convertir un golazo, pero su remate terminó estrellándose en el poste.

Tras el encuentro, el delantero del Crystal Palace de Inglaterra analizó la derrota y destacó la mejoría del equipo, aunque lamentó el resultado: "Una sensación triste. Merecíamos un poco más. El resultado no refleja tanto lo que se vio en el partido. Vimos una mejora, pero hay que seguir trabajando. Al final todas son selecciones. Todos tienen a los mejores jugadores y no siento que sea distinto, todos tienen lo suyo. Quedamos un poco mas conformes pero no contentos".

Al referirse a su actuación individual, el oriundo de Hijuelas explicó que buscó mantener su estilo de juego y reconoció que al equipo le faltó mayor precisión en la definición: "Trato siempre de hacer mi juego: recuperar balones, tuve más tiros al arco, pero trato siempre hacer lo mismo. En el primer tiempo faltó más fino para definir".

"Tuvimos dos palos, jugadas que sacó el arquero, pero pudimos asegurar el primer tiempo. Estamos bien con la confianza del entrenador que está, dice que estamos construyendo para las clasificatorias. Todos estamos unidos por el objetivo", añadió.

Finalmente, respecto al presente de La Roja y el proceso que encabeza el cuerpo técnico, comentó: "Cada uno se siente parte del grupo. Tiene objetivos su forma de ser. Y no hay un solo líder, todos lo somos en el campo y todos los días. Mi llegada a la Premier League creo que aporta bastante. Al final hay poco chileno en las cinco mejores ligas. Yo creo que ayuda. Siento que hay cosas que tengo que mejorar. Ya me han dicho algunas, lo primordial es mejorar".

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