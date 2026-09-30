Tabilo rompe la racha negativa con un contundente triunfo sobre Tommy Paul en el ATP 500 de Tokio

Alejandro Tabilo (31° del mundo) no había tenido un buen comienzo en la gira por Asia, luego de despedirse en su debut la semana pasada del ATP 250 de Chengdú, torneo en el que defendía el título. El chileno llegaba, además, con tres derrotas consecutivas, considerando su eliminación en tercera ronda del US Open y el duro tropiezo sufrido en Copa Davis.

Sin embargo, el nacional logró dejar atrás ese mal momento y debutó con un contundente triunfo en el ATP 500 de Tokio, al imponerse durante la madrugada de este miércoles al estadounidense Tommy Paul (16°), séptimo cabeza de serie del certamen.

En una de sus mejores actuaciones de la temporada 2026, "Jano" derrotó al norteamericano por parciales de 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 13 minutos. En el primer set, Tabilo consiguió tres quiebres de servicio, mientras que en la segunda manga concretó otros dos breaks para sentenciar rápidamente el encuentro.

De esta manera, Tabilo consiguió su primer triunfo ante Paul, quien lo había derrotado en los dos enfrentamientos anteriores entre ambos, disputados en 2024: en los octavos de final del ATP 500 de Queen's y en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Además, el chileno logró por primera vez una victoria en el torneo nipón, donde hasta ahora no había podido avanzar tras caer en su estreno en 2024 frente al danés Holger Rune y el año pasado ante el belga Zizou Bergs.

Ahora, en los octavos de final, el chileno espera por el ganador de la llave entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el invitado local Sho Shimabukuro (108°), duelo que definirá a su próximo rival en el ATP 500 de Tokio.

PURANOTICIA