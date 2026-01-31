Pellegrini minimiza críticas y apunta al “show mediático” en torno al Betis

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, abordó este sábado el momento del equipo en conferencia de prensa, en la previa del duelo ante Valencia, y aseguró que no se deja influenciar por las críticas ni por el ambiente mediático que rodea al club sevillano.

El técnico chileno fue claro al señalar que no sigue el contenido de la prensa. “No estoy al tanto de lo que sale en los medios”, afirmó, relativizando el impacto de los cuestionamientos por el rendimiento irregular que ha mostrado el equipo en algunos tramos de la temporada.

En esa línea, el “Ingeniero” destacó los avances en el plano internacional, recordando que el Betis logró la clasificación en Europa League con anticipación. “Estábamos clasificados para la próxima ronda y eso ya era un logro”, sostuvo, añadiendo que aunque era preferible terminar entre los ocho primeros, no hacerlo no representaba un fracaso.

Pellegrini también resaltó que el equipo continúa con opciones en los otros torneos, subrayando que están vigentes en la Copa del Rey y en La Liga, donde se mantienen cerca de la zona alta. Según detalló, el Betis está a dos puntos del quinto puesto, con 51 puntos por jugarse.

El DT enfatizó que al interior del plantel existe ambición, pero sin perder el sentido de realidad. “La ambición interna siempre ha sido muy alta, no somos conformistas”, dijo, aunque recalcó que busca mantener equilibrio, especialmente cuando llegan resultados adversos.

En su análisis, el chileno apuntó que los resultados no siempre reflejan lo mostrado en cancha y que muchas veces se instala una narrativa externa. “Los resultados a veces no se dan conforme a lo que juegan los equipos. Luego hay un ‘show mediático’ fuera”, señaló.

Finalmente, Pellegrini evitó entrar en polémicas sobre el mercado de pases y los rumores de un nuevo delantero, afirmando que hay alternativas en el plantel y que cualquier evaluación corresponde a asuntos reservados. “Prefiero no hablar de este tema… Son temas internos”, sentenció.

