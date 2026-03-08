Pellegrini golpea la mesa tras caída del Betis: “Hay un justo vencedor, nos hicieron dos goles evitables”

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, lamentó la inapelable derrota por 2-0 que cosechó su equipo en su visita al Getafe, resultado que significó el tercer duelo sin ganar en La Liga, donde se estancó en el quinto puesto.

En rueda de prensa, el "Ingeniero" no se anduvo con rodeos y admitió que "hay un justo vencedor que fue el Getafe. Tuvimos el control del partido durante el primer tiempo, pero ellos hicieron dos goles en dos balones intrascendentes, un saque lateral y un balón largo sin ningún peligro. Se pusieron 2-0 arriba y son un equipo que defiende muy bien".

"En el segundo tiempo nos faltó creatividad más temprano para intentar descontar antes. Al final tuvimos dos o tres oportunidades que atajó muy bien David Soria. Pero en términos generales fue un rival que nos superó en su campo", agregó el chileno.

El DT optó por dejar en el pasado el amargo empate en el clásico con Sevilla y sostuvo que "el derbi está terminado, pero teníamos un rival como el Getafe que en su casa ha sido siempre muy complicado, que viene de ganar al Real Madrid y pasa un buen momento en su campaña. Me duele el 2-0 del primer tiempo porque no habían llegado ni Álvaro tuvo ninguna atajada como para habernos ido al descanso dos goles abajo y con un partido prácticamente decidido".

Asimismo, el estratego bético aseguró que el resultado no pasó por los cambios que realizó en el once inicial pensando en el duelo del jueves ante Panathinaikos por los octavos de final de la UEFA Europa League.

En ese sentido, el adiestrador del elenco verdiblanco subrayó que "venía jugando un mismo equipo muchos partidos porque no teníamos partidos entre semana. Creo que teníamos que aplicar las rotaciones porque empezamos a jugar jueves y domingo. Reitero que el primer tiempo no creo que fuera mal del equipo. Creo que fueron dos goles absolutamente evitables, no recuerdo otra llegada más del Getafe. No le echemos la culpa a las rotaciones, fue mérito del rival".

Por último, pensando precisamente en el choque con el cuadro griego, Pellegrini apuntó que "tratamos siempre que tanto las derrotas como las victorias duren máximo 24 ó 48 horas. Tenemos el jueves un partido muy importante. Era una fecha importante en La Liga para sumar porque los de abajo de nosotros no lo habían hecho tampoco. Pero mantenemos la misma distancia".

