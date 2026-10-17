Pellegrini, furia contra árbitro tras la goleada ante Barcelona: “Hay cosas que no se entienden ni se explican"

Manuel Pellegrini no es de explotar ante los medios de prensa, pero, tras la goleada sufrida ante Barcelona por 5-2 en La Cartuja, el DT chileno mostró todo su malestar en contra del arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

“Es una sensación de impotencia la que tengo, sin duda. El 5-2 no refleja lo que fue el partido, también por las incidencias que hubo. Hay cosas que no se entiende ni se explican. El árbitro anuló un gol de forma increíble. Luego, en el tercer gol de ellos le ponen el pie en la cabeza a un jugador nuestro. En nuestra expulsión también participa Lamine y podrían haber enseñado tarjetas amarillas a los dos y ya está. Eran dos equipos que se dedicaban a jugar, no había necesidad de aplicar ese criterio que se aplicó”, señaló el Ingeniero.

Pellegrini analizó el encuentro también desde el punto de vista futbolístico señalando que “teníamos la idea de tener más la pelota con Fornals, con Ceballos (…) Empatamos, tuvimos el 2-1 con la ocasión de Bellerín y luego ya se desequilibró el partido (...) Logramos jugar de igual a igual cuando éramos once contra once (...) Hasta el 3-2 fue todo muy parejo ante un gran equipo que, sin duda, es el mejor del torneo”.

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