Pellegrini destaca el compromiso del Betis tras épica remontada ante Valencia

Manuel Pellegrini lo confesó tras el esforzado 2-1 que logró su equipo, Real Betis, ante Valencia por la liga española. “Estoy feliz'', dijo el DT chileno, quien valoró el esfuerzo que han hecho sus jugadores en todos los frentes en los cuales están compitiendo: Liga, Copa del Rey y Eurocopa.

“Esto lo veo como un logro de compromiso con el plantel. Sin lugar a duda que uno, como técnico, lo primero que tiene que tener es un plantel comprometido con una mecánica de juego, con un objetivo, un plantel ambicioso de poder aspirar siempre lo más arriba posible (…) Para mí, el gran logro de estos años ha sido que Betis quiera cada vez más”, dijo Pellegrini.

Al hablar en específico del triunfo ante Valencia que se logró a los 87 minutos y luego de superar un 1-0 en contra, el entrenador del equipo sevillano señaló que “le doy el mayor valor al triunfo porque fue un primer tiempo muy parejo. Creo el segundo mejoramos, tuvimos antes del gol también alguna ocasión clara. Valencia también siguió apretando, es un equipo que juega muy bien. Y cuando los partidos son tan apretados, el quedarse con los tres puntos creo que tiene doble valor. (...), tenemos una dinámica de fútbol distinto que, pero por suerte nos está dando buenos resultados”.

