Pellegrini descarta exceso de confianza en Betis pese a baja de Mbappé en el Real Madrid

El Real Betis de Manuel Pellegrini volverá a la acción este domingo en La Liga, cuando visite al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 12:15 horas de Chile. En la previa del encuentro, el técnico chileno descartó sentirse confiado pese a la ausencia por lesión de Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo.

En conferencia de prensa, el “Ingeniero” fue enfático en señalar que la baja del delantero francés no disminuye la peligrosidad del conjunto merengue. “El Real Madrid tiene un plantel que le permite suplir cualquier baja durante la temporada. Mbappé es importante, pero nosotros también tenemos jugadores clave y confío en los que están”, afirmó Pellegrini.

En esa misma línea, el estratega sostuvo que las opciones del Betis pasan por su propio rendimiento y no por las ausencias del rival. “Si queremos sumar puntos en el Bernabéu, debe estar basado en lo que nosotros seamos capaces de hacer dentro del campo, independiente de si el rival tiene un jugador más o menos”, remarcó.

Pellegrini también tuvo palabras para el momento que atraviesa el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, asegurando que cuenta con las condiciones necesarias para revertir cualquier escenario adverso. “Es un puesto que exige ganar, golear y gustar, pero lo veo absolutamente preparado para superar estos momentos”, señaló.

Finalmente, el DT del elenco heliopolitano destacó el buen estado anímico y futbolístico de su plantel tras el receso, asegurando que el equipo está enfocado en competir de igual a igual. “Vamos a un estadio que no es fácil y ante un gran equipo, pero tenemos la confianza de poder hacer nuestro juego”, concluyó, además de referirse con cautela a los posibles refuerzos del mercado invernal.

