Pellegrini celebra triunfo del Betis en el derbi pero lamenta incidentes en el final del partido

Pellegrini subrayó que su idea futbolística se mantiene más allá de los nombres y que el grupo está preparado para competir en todas las competencias. “No hay equipo A o B, siempre buscamos quién está mejor”, afirmó, destacando además que el triunfo “se lo merecían los hinchas”, especialmente por la importancia emocional de ganar como visitantes ante su clásico rival.

Sin embargo, el entrenador lamentó los incidentes ocurridos en los minutos finales, cuando el partido fue interrumpido por el lanzamiento de objetos desde la grada local. El árbitro debió detener el juego alrededor del minuto 88 para permitir el ingreso de la policía.

“Lamentablemente empezaron a caer proyectiles al terreno de juego. El derbi debe ser una rivalidad deportiva, con apoyo en la cancha, no con violencia”, sostuvo Pellegrini, quien recordó que el árbitro actuó según reglamento al suspender momentáneamente el encuentro.

