Pellegrini asume crisis en Betis tras dura eliminación ante el Sporting Braga

Una compleja situación está atravesando el Betis al mando de Manuel Pellegrini. Durante la jornada del jueves, la escuadra del técnico chileno quedó eliminada en los cuartos de final de la Europa League, luego de sufrir una dolorosa derrota en España por 4-2 frente al Sporting Braga, desperdiciando así una ventaja inicial de dos goles.

Frente a este revés ante el conjunto portugués en el estadio La Cortuja, el estratego nacional evidenció su profunda desazón por el resultado adverso.

Durante la respectiva conferencia de prensa, el "Ingeniero" fue categórico al analizar el encuentro: "Es una eliminación durísima. Cuesta encontrar explicaciones. Habíamos hecho un primer tiempo espectacular. Fueron 35 minutos en los que no nos llegaron al arco. Después, se hizo cuesta arriba. Sentimos muchísimo los errores que cometimos. Hacemos un penal innecesario. Nos cabecean el balón en el área. Son errores puntuales que en cuatro minutos nos hizo a nosotros ponernos nerviosos".

En esa misma línea, el entrenador profundizó sobre el desarrollo del compromiso y la falta de jerarquía en el complemento. "Sin lugar a dudas, es una noche muy dura. He tenido otras. Era la posibilidad de estar en una semifinal de Europa. El equipo dio la cara hasta el 2-1, que es increíble el gol que nos hacen. En el segundo tiempo no fuimos capaces ni tuvimos la madurez que se necesita en estos partidos", complementó.

La caída generó fuertes descargos por parte de los hinchas del cuadro verdiblanco en contra suya, pero el adiestrador empatizó con la reacción de las tribunas tras la eliminación. "Cómo no voy a entender el enfado del público. Era una noche de fiesta. Es imposible no fastidiarse", argumentó.

Para cerrar su intervención, Pellegrini proyectó los desafíos venideros y realizó una cruda autocrítica sobre su presente en la institución: "Queda La Liga, que por supuesto quedan siete partidos y que vamos a intentar pelearlo hasta el final. Hay que buscar el clasificar para Europa la próxima temporada. La Champions, desgraciadamente, también se nos complica. Es probablemente mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis. Hay que saber llevarlo y saber levantarlo. Podemos levantarlo con una campaña más que aceptable".

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