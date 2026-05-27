"Para que no sean un meme": Kast promulga Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y hace guiño a la U para que tenga su propio estadio

El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles en el Estadio Nacional la ceremonia de promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, normativa que moderniza el funcionamiento del deporte profesional en Chile, fortaleciendo la fiscalización, aumentando la transparencia, regulando la multipropiedad y promoviendo una mayor participación de los hinchas en las instituciones deportivas.

Antes de la ceremonia, el Mandatario recorrió la cancha junto a la Selección Adulta Femenina de Fútbol de Chile y posteriormente se realizó la firma de la ley y la intervención del jefe de Estado.

La nueva legislación incorpora restricciones destinadas a impedir que una misma persona o entidad controle más de un club dentro de una misma competencia. En el caso del fútbol profesional, quedará prohibida la participación simultánea en más de una institución de la misma liga, mientras que en otras disciplinas se establecen límites de propiedad y mecanismos para prevenir conflictos de interés.

Asimismo, la normativa prohíbe que representantes y agentes participen en la propiedad o administración de clubes y establece nuevas exigencias de transparencia para fondos de inversión y estructuras societarias vinculadas al deporte profesional.

La ley crea además las Ligas Deportivas Profesionales (LDP), entregando un marco institucional para la organización, producción, supervisión y comercialización de torneos profesionales, separando funciones entre federaciones y ligas y fortaleciendo la gobernanza del sistema deportivo.

Entre sus medidas, la iniciativa establece nuevas obligaciones de información financiera y societaria para los clubes, incorpora sanciones clasificadas en leves, graves y gravísimas, y fortalece el rol fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Tras la publicación de la ley comenzará un período de implementación que contempla 18 meses de adaptación para clubes y ligas, además de un plazo de 180 días para la elaboración de reglamentos complementarios, incluyendo el nuevo Registro Público de Organizaciones Deportivas Profesionales y normas orientadas a las organizaciones de hinchas.

Con esta promulgación, se avanza en la modernización del deporte profesional chileno, promoviendo instituciones más transparentes, reglas claras para inversionistas y mayores garantías para la competencia y el desarrollo del deporte nacional.

En la ceremonia, el Mandatario se refirió a la necesidad de que los equipos cuenten con estadios propios, planteando que el tema debe ser abordado como una política de Estado. “Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, señaló.

“Bueno, trabajemos en eso también, ministra (Natalia Ducó), ministro (José García Ruminot). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, añadió.

Esto recordó la búsqueda de la Universidad de Chile por concretar el sueño de tener un estadio propio.

En su intervención, también apuntó a la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva en las provincias y garantizar que los recintos tengan uso prioritario para actividades deportivas. “Que los clubes de regiones puedan potenciarse, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Puede ser complementario, pero que esos fines complementarios ayuden al deporte".

“El fútbol no solamente es un deporte, es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que tiene que convocar y no llevar a las disputas”, enfatizó. El Presidente además defendió que el desarrollo de estadios no dependa de ciclos políticos. “Que no sea más parte de la campaña política”, indicó.

Respecto a las implicancias de la nueva Ley SADP, la primera autoridad del país manifestó que "un primer punto es que se define con claridad quién hace qué. La federación de fútbol se va a concentrar en el desarrollo formativo y en las selecciones nacionales y las ligas profesionales van a realizar las competencias”, afirmó.

Destacó que la normativa busca reducir incompatibilidades en cargos dentro de la actividad. “Esta separación de funciones es fundamental para evitar conflictos de interés y para que cada institución haga bien lo suyo”, agregando que “se prohíbe también pasarme de una mesa a la otra. De repente soy representante o agente de alguien y después pasó a ser director del club. Esto nos ayuda a transparentar”.

Finalmente, valoró la prohibición de la multipropiedad en el fútbol chileno. “Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí. Se puede prestar para dudas”, sostuvo.

Cabe señalar que en la actividad participó la ministra del Deporte, Natalia Ducó, el senador impulsor de la ley, Matías Walker, junto a representantes de clubes profesionales, organizaciones deportivas, asociaciones de futbolistas, dirigentes, deportistas y representantes del deporte amateur y paralímpico.

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