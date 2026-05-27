Alejandro Tabilo avanza sin jugar a la tercera ronda de Roland Garros tras lesión de Valentin Vacherot

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) sigue celebrando en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, y sin la necesidad de jugar. Es que tras su arrollador debut frente al polaco Kamil Majchrzak (78°), el tenista chileno debía disputar este jueves su partido de segunda ronda ante Valentin Vacherot (19°). Sin embargo, el monegasco no se presentará al encuentro por lesión.

El europeo decidió retirarse este miércoles del major parisino por una dolencia en la pierna izquierda, por lo que "Jano" avanza directamente a la tercera ronda.

Tras vencer en el estreno al qualy francés Thomas Faurel (378°) en cuatro sets, Vacherot no terminó bien físicamente y tras el cotejo había avisó: "Me hubiera gustado que las cosas salieran un poco mejor en el aspecto físico... ya veremos más adelante".

De esta manera, Tabilo avanzó por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros e igualó su mejor actuación en un Grand Slam, que fue la tercera fase de Wimbledon en 2024.

Ahora, el chileno buscará este sábado, en horario por confirmar, su paso a los octavos de final en París, ante el ganador de la llave entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) y el promisorio francés Moise Kouamé (318°), quienes jugarán este jueves a las 5:00 horas de nuestro país.

De momento, "Ale" también saca cuentas positivas en la clasificación mundial, debido a que está escalando al casillero 33 en el ranking en vivo.

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