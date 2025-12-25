Pellegrini ajusta su plantel del Betis de cara a la segunda parte de la temporada

Real Betis ha tenido una buena primera parte de la temporada 2025-2026 y espera mantenerla en los próximos meses cuando se juegue la parte decisiva de todos los torneos que está disputando: la liga española, la Copa del Rey y la Europa League.

Por ello el entrenador Manuel Pellegrini analiza ajustar su plantel aprovechando el mercado de invierno lo que significa buscar refuerzos, pero también dejar partir jugadores que, para él, no se alinean con sus planes técnicos.

Y uno de ellos ya recibió la notificación por parte de Pellegrini: Ezequiel “Chimy” Ávila, delantero argentino nacionalizado español.

El atacante llegó a Real Betis en 2024 por siete millones de euros desde Osasuna y desde ese momento ha jugado sólo 14 encuentros siendo titular en uno de ellos.

“Chimy” por cierto que dio a conocer a los dirigentes su molestia por la situación y pidió buscarle una salida, a lo que Manuel Pellegrini accedió sin problemas.

El destino de Ávila, de 31 años, según la prensa hispana será Getafe.

PURANOTICIA