Pellegrini admitió "falta de creatividad" en empate del Betis por Europa League

El director técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, entregó las claves del deslucido empate a cero que cosecharon sus dirigidos en su visita al Genk de Bélgica por la tercera fecha de la UEFA Europa League, donde los sevillanos sumaron su quinta unidad de nueve posibles.

En rueda de prensa, el "Ingeniero" aseguró que "fuimos dominadores del partido desde el comienzo, con mucho dominio y prácticamente sin llegadas a portería. No tuvimos la creatividad necesaria ni superamos a los defensores, así que también es mérito del equipo de ellos, que han rendido bien. Lo intentamos, pero nos faltó mucha creatividad para hacer daño".

Sobre este último aspecto, el chileno apuntó que "se explica porque esto es fútbol. Hay un equipo enfrente que no nos dejó espacios. Hicimos cambios ofensivos, terminamos jugando con dos puntas, pero hay días en los que no se encuentran los espacios".

"Hay una parte en la que nos pudo faltar más movilidad y creatividad. También, como digo, es mérito de ellos que se defendieron muy bien. Lo intentamos. Tuvimos un buen ritmo del partido y fuimos controladores de balón, pero no tuvimos creatividad para poder hacer daño", agregó el DT.

Con respecto a la discreta cosecha de puntos en el certamen, el entrenador remarcó que "lo importante es sacarlos cuando uno va a jugar afuera, no perderlos. Ganamos afuera y empatamos en casa, así que más o menos se compensa. Me hubiera gustado ganar un partido más, pero recién llevamos tres partidos. Quedan cinco para buscar esa clasificación".

Por último, Pellegrini indicó que "uno muchas veces puede reprocharse muchas cosas cuando no se dio, pero no creo que haya sido por falta de intensidad o ganas. Buscamos, pero no encontramos el espacio necesario para hacerles daño. Creo que también es mérito del equipo de ellos porque se defendió muy bien".

PURANOTICIA