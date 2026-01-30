Click acá para ir directamente al contenido
Pavez fue presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima: “Jerarquía y experiencia para el mediocampo”

El volante chileno fue oficializado como refuerzo del cuadro peruano para la temporada 2026, donde volverá a ser dirigido por Pablo Guede y apunta a debutar en la Copa Libertadores.

Viernes 30 de enero de 2026 09:03
Colo Colo ya es pasado para Esteban Pavez, pues el volante nacional comenzó una nueva aventura en el fútbol extranjero en Alianza Lima de Perú.

El mediocampista chileno fue oficializado este jueves como nuevo refuerzo del cuadro blanquiazul para esta temporada 2026.

"¡Bienvenido a casa, Esteban Pavez! Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos", publicó el conjunto "íntimo" en sus redes sociales.

En el elenco limeño, Pavez se reencontrará con el técnico Pablo Guede, quien lo dirigió en el Cacique y en el Tijuana de México.

Consignar que el nacional no estará presente en el duelo de este viernes frente a Sport Huancayo por el Torneo de Apertura peruano, aunque podría sumar minutos en el partido siguiente, el miércoles 4 de febrero contra 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores.

