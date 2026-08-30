Paulo Magalhaes, exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile anuncia su retiro del fútbol

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Paulo Magalhaes, de 36 años, anunció su retiro del fútbol profesional tras vestir la camiseta de Rengo.

El zaguero fue campeón con Colo Colo en el Torneo de Clausura 2009. En 2011, de forma sorpresiva, cruzó la vereda y llegó a Universidad de Chile donde vivió su etapa más exitosa, ganando siete títulos, incluyendo la Copa Sudamericana.

Por la selección chilena jugó seis encuentros, bajo el mandato de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

“Hace un tiempo tomé la difícil decisión de ponerle fin a mi carrera profesional. No fue fácil, porque despedirme del fútbol significa cerrar una etapa que marcó mi vida para siempre (…) Agradecer a cada club, cuerpo técnico, que tuve el honor de defender: Deportes Antofagasta, Cobreloa, Colo-Colo, Universidad de Chile, Internacional de Porto Alegre, Criciúma, O’Higgins, Iquique y Rengo. Y gracias a la selección chilena por permitirme cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida: representar a mi país (…) Hoy cierro esta etapa tranquilo, orgulloso y profundamente agradecido. Me voy feliz de haber vivido aquello que soñé desde niño. Porque el fútbol no solo fue mi trabajo, fue mi vida”, señaló Paulo Magalhaes en su adiós al fútbol profesional.

ATON Chile/Sergio Gilbert J.

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