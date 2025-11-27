Paulo Díaz ya tendría definido su futuro: Arabia Saudita asoma como su próximo destino

La última parte del año no ha sido buena para el zaguero Paulo Díaz.

El chileno perdió la titularidad en River Plate y después del clásico ante Boca Juniors -donde fue ácidamente criticado- ni siquiera ha estado entre los convocados por el DT Marcelo Gallardo.

Es un hecho que la historia de Díaz en River llega a su fin.

Y ahora el tema es dónde seguirá jugando el defensor quien quiere mantenerse vigente para integrar el nuevo proceso de la selección chilena.

Y de acuerdo a la prensa trasandina, ya existe cierta ventaja de un mercado que podría seducir al chileno: Arabia Saudita.

“Desde su entorno ya dejaron correr en las últimas horas la versión de que en enero volvería a llegar una oferta desde Medio Oriente por el 70 por ciento de la ficha que posee River y una propuesta contractual de dos años, más uno de renovación automática”, señaló el diario Olé con respecto al futuro del defensor formado en Palestino.

De concretarse esta opción, Paulo Díaz no tendría grandes problemas de adaptación porque tuvo un paso por la liga saudita en 2018 donde militó en Al-Ahli F.C.

PURANOTICIA