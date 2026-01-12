Paulo Díaz se niega a salir de River Plate pese a quedar relegado en la consideración del director técnico

Una difícil situación deportiva es la que vive el defensa nacional Paulo Díaz, quien pasó de ser uno de los referentes y capitanes de River Plate a perder completamente la confianza del director técnico Marcelo Gallardo.

Según el medio partidario Soy Millo, pese a viajar con el resto del plantel para la pretemporada, el estratego le comunicó al chileno que partiría desde atrás para ganarse un puesto como titular.

Así y todo, desde el citado portal aseguraron que el zaguero se "plantó" y, como tiene vínculo vigente, no estaría dispuesto a resignar ni el aspecto económico y el contractual para marcharse del conjunto argentino.

En ese sentido, indicaron que Díaz solo partiría si aparece una oferta capaz de igualar el jugoso sueldo de tres millones de dólares que percibe actualmente, en un contexto donde además el elenco de la banda sangre buscaría reducir la masa salarial.

"Desde su entorno aseguran que el defensor prioriza respetar su contrato y mantener las condiciones que hoy tiene en Núñez, más allá del rol que le toque ocupar dentro del plantel", precisaron en la publicación.

PURANOTICIA