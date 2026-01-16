Paulo Díaz ha recibido varios sondeos desde la MLS y River Plate fijó un precio para dejarlo partir

A pesar de la reciente salida de Sebastián Boselli y las complicaciones para sumar un central, en Argentina insisten con que River Plate no tendría en sus planes a Paulo Díaz para la temporada 2026.

Así lo expuso TyC Sports, que apuntó a que el chileno ni siquiera fue citado para el amistoso ante Millonarios de Colombia, ratificando el rol secundario que ha tenido desde el segundo semestre de 2025 bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

En esa misma línea, el citado medio señaló que en el cuadro de la "banda sangre" existe consenso de que el ciclo del criollo ya finalizó, aunque sus altas pretensiones económicas y deportivas han hecho compleja la búsqueda de un club donde continuar su carrera.

Ante este escenario, en la publicación afirmaron que "el destino de Estados Unidos cobra fuerza acorde pasan los días. Tanteado desde Arabia Saudita, el defensor no está dispuesto a volver a vivir en una cultura tan diferente, mucho menos con dos hijos de corta edad".

Según la mencionada fuente, el elenco trasandino estaría dispuesto a desprenderse del central por 3 millones de dólares, monto menor a los 3,75 millones de la divisa norteamericana que pagaron en 2019 a Al-Ahli de Arabia Saudita por el 70% de su carta.

Cabe recordar que en diciembre, Díaz fue vinculado al Inter Miami de Lionel Messi. Además, se le ha ligado a clubes como Monterrey, Vélez Sarsfield e incluso el Elche de España.

