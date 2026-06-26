Patricio Graff asoma como el nuevo entrenador de Audax Italiano tras la salida de Gustavo Lema

Gustavo Lema dejó la banca de Audax Italiano la semana pasada, luego de la irregular campaña del equipo durante la temporada 2026 y la derrota frente a Deportes Santa Cruz por Copa Chile, resultado que terminó por sellar su salida del conjunto itálico.

Sin embargo, el elenco de colonia ya tendría definido a su reemplazante. Según informó en las últimas horas el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, la dirigencia de Audax Italiano alcanzó un principio de acuerdo con Patricio Graff para asumir la conducción técnica del equipo.

El entrenador argentino cuenta con experiencia en el fútbol chileno tras dirigir a Coquimbo Unido, O'Higgins y Palestino. Su última experiencia en los banquillos fue en Ciudad Real, España.

De acuerdo con la información entregada, Graff firmaría un contrato hasta el término de la temporada 2026, mientras que una eventual renovación quedaría sujeta a evaluación en función del cumplimiento de los objetivos deportivos.

Se espera que Audax Italiano oficialice en las próximas horas la contratación de Patricio Graff, quien asumiría el desafío de dirigir al conjunto floridano durante lo que resta de la temporada.

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