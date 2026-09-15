Patinadora Josefa Ramos le dio el cuarto oro a Chile en los Juegos Suramericanos 2026

Brillante nueva jornada la de este martes para el Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en Santa Fe, Argentina.

La patinadora Josefa Ramos, de apenas 15 años, le entregó una nueva medalla de oro al país tras un tremenda desempeño en el programa libre del patinaje artístico.

"La joven coquimbana, medallista en Copas del Mundo junior y top 10 planetaria juvenil, totalizó 165,93 puntos con las dos rutinas (larga y corta) para campeonar por casi 20 puntos de diferencia", resaltó en sus redes sociales la cuenta del Team Chile.

De esta manera, Ramos aportó la cuarta medalla de oro para la delegación nacional, pues a primera hora de este martes la ciclista Aranza Villalón había sumado el tercero en la prueba de la contrarreloj.

Consignar que el lunes, Catalina Vidaurre le dio el primer oro a Chile en el mountainbike femenino, mientras que después Ángel Inostroza entregó otro en el torneo de simulación de conducción (eSports).

En total, nuestro país lleva 16 metales, con cuatro son oros, cuatro platas y ocho bronces que le permiten ubicarse en el cuarto lugar del medallero.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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