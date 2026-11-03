Partido entre la UC y D. Limache tiene nuevo horario por la fecha 27 de la Liga de Primera

Este fin de semana se disputará la fecha 27 de la Liga de Primera donde se puede definir el título a favor de Colo-Colo.

Por eso, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió reprogramar el partido de Universidad Católica ante Deportes Limache, el cual estaba originalmente fijado para las 20:00 horas del domingo 8 de noviembre en el Claro Arena.

Por criterios de transparencia y justicia deportiva, el organismo de Quilín modificó el encuentro entre "cruzados" y "tomateros" para las 12:30 horas del mismo día.

De esta manera, la UC disputará su duelo antes de los partidos Ñublense-Colo Colo y Universidad de Chile-Cobresal, ambos fijados en simultáneo para las 15:00 horas de esa jornada.

Con eso, el resultado de la Universidad Católica contra Deportes Limache ya estará definido cuando comiencen los otros dos encuentros, que pueden ser determinantes en la posible consagración del "Cacique" como en la disputa por el cupo del Chile 2 para Copa Libertadores.

PURANOTICIA