Partido entre la UC y Boca Juniors por Copa Libertadores se disputará sin público visitante en el Claro Arena

Se acabó la incertidumbre respecto al estreno de Universidad Católica en la Copa Libertadores. La Delegación Presidencial Metropolitana determinó que el partido frente a Boca Juniors, programado para este martes a las 20:30 horas, se llevará a cabo sin la asistencia de la parcialidad visitante.

Esta medida restrictiva en el Claro Arena busca, según el organismo, "garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto".

La noticia fue confirmada por el club de la franja a través de sus plataformas digitales. En el comunicado, la institución explicó que hubo gestiones previas para evitar este desenlace, señalando que la UC "intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes".

El conflicto surge en un contexto de tensión reglamentaria. Mientras el protocolo de la Conmebol exige un piso de dos mil entradas para los seguidores del equipo de fuera, la directiva estudiantil pretendía entregar menos de 500 boletos, lo que generó una fuerte polémica en los días previos. Dado que el plazo para definir la venta de tickets expiraba este lunes, el conjunto precordillerano ya notificó al ente rector del fútbol sudamericano sobre la imposibilidad de recibir a la hinchada argentina en su reducto de la precordillera.

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