Partido entre la U. de Chile y Coquimbo sufrió cambio de estadio y modificación de horario

Partido entre la U. de Chile y Coquimbo sufrió cambio de estadio y modificación de horario

Los estudiantiles tenían la intención de recibir al campeón del certamen en el estadio Nacional y aunque parecía que tenían todo listo, el Instituto Nacional del Deporte les bajó el pulgar, trasladando el pleito a Santa Laura.

Viernes 28 de noviembre de 2025 15:42
El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, agendado para el martes 2 de diciembre en el marco de la fecha 29 de la Liga de Primera, sufrió un nuevo cambio en su programación.

Los estudiantiles tenían la intención de recibir al campeón del certamen en el estadio Nacional y aunque parecía que tenían todo listo, el Instituto Nacional del Deporte les bajó el pulgar, trasladando el pleito a Santa Laura.

Pero eso no es todo, ya que por indicación de la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, el choque entre universitarios y aurinegros se adelantó para las 18:00, es decir, dos horas antes de lo previsto.

Cabe recordar que inicialmente, el cotejo estaba fijado para el lunes 1 a las 20:00 horas, pero a inicios de semana fue postergado para el martes.

