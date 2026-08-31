Partido de Coquimbo ante U. de Concepción se disputará sin público tras incidentes con Huachipato

Un impresentable hecho de violencia empañó lo que debía ser una fiesta del fútbol en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, recinto que albergó el partido entre el local Coquimbo Unido y Huachipato por la Liga de Primera.

Cuando los "acereros" ganaban por la cuenta mínima, el encuentro se interrumpió por presencia de bengalas en las tribunas, pero todo se agravó en el minuto 68, cuando le cayó una bomba de estruendo al portero siderúrgico Christian Bravo. quien necesitó ayuda para ser retirado de la cancha.

Y durante la noche de este lunes, los "piratas" informaron que el duelo ante la Universidad de Concepción se disputará este miércoles a las 18:00 horas, sin público.

El club aseguró que "asume esta medida con responsabilidad y reafirma su compromiso permanente con la seguridad, el respeto y el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos."

"Ya se determinó en reunión sostenida este lunes con todos los involucrados, que el encuentro de este miércoles ante la Universidad de Concepción se jugará sin público y con un refuerzo de la seguridad en el exterior del estadio, medida que fue aceptada de forma unánime", detalló el delegado Víctor Pino en declaraciones recogidas por Diario El Día.

Añadió que "los hechos ocurridos demuestran que los controles de acceso fueron vulnerados por un grupo de antisociales. No vamos a tolerar que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la integridad de los deportistas ni de las familias que van a disfrutar del fútbol".

Finalmente, planteó que "como Gobierno, velaremos porque se apliquen todas las sanciones correspondientes, incluso querellas contra quienes resulten responsables, y prohibición de ingreso a recintos deportivos".