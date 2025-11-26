Partido clave entre Cobresal y Colo-Colo en El Salvador se jugará con aforo de 3 mil personas y 1.500 hinchas visitantes

Cobresal y Colo-Colo abrirán este viernes en el estadio El Cobre de El Salvador, la fecha 29, penúltima de la Liga de Primera.

El encuentro es vital para ambos en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Y es que ambas escuadras tienen 44 unidades, pero en estos momentos son los albos que están en el último puesto de clasificación (séptimo en la tabla) por diferencia de goles.

Así y todo, la dirigencia minera tomó una decisión que ha causado revuelo en El Salvador.

Ello porque en el aforo de 3.000 habrá 1.500 entradas exclusivas para la parcialidad alba, en un gesto poco habitual para un duelo de esta magnitud.

Quedó establecido, eso sí, que sólo los hinchas de Cobresal podrán ingresar al recinto con elementos de animación.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16:30 horas y habrá un operativo de seguridad especial acompañará la jornada.

