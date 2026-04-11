Partidazo: Universidad Católica le ganó al Audax Italiano por 4 goles a 3

Fue, sin duda, lo mejor de lo que va de la temporada 2025 en el fútbol chileno.

El partido que brindaron Audax Italiano y Universidad Católica en La Florida y que terminó 4-3 en favor de los cruzados tuvo de todo y generó reconocimiento de todos.

El primer tiempo fue una verdadera locura. Hubo ganas, intensidad y golazos de lado y lado. Pura entretención para todos.

Audax abrió los fuegos muy temprano (4’) con un remate de fuera del área de Giovani Chiaverano, pero la UC contestó rápido (10’) con un tanto de cabeza de Clemente Montes -tras gran pase de Fernando Zuqui- que dejó al portero Tomás Ahumada.

El partido ahí se abrió y comenzó un golpe a golpe.

A los 28’, Esteban Matus armó una jugada por la izquierda que terminó con le entrada de Franco Troyansky picándole la pelota al portero Vicente Bernedo para el 2-1 parcial.

Pero la UC no cejó. Justo Giani logró el empate tras centro de Nicolás L’Huillier (33’) y a los 41’, Matías Palavecino entró con habilidad y definió con clase para el 3-2 de los cruzados.



Una locura, como está dicho. Lo notable, lo destacable es que el segundo tiempo el encuentro mantuvo en alto su nivel.

Audax entró con mayor ambición, abriendo la cancha por el lado izquierdo y logró empatar a los 52’ con otro golazo: un remate de Marco Collao que dejó sin opción alguna al arquero Bernedo.

De ahí para adelante, fue un juego de tácticas la que jugaron los DT de ambos equipos. Gustavo Lema, el de Audax, desató a sus laterales y el de la UC, Daniel Garnero, transformó la defensa a línea de 3/5 para luego de la expulsión del audino Collao, volver a la línea de cuatro para ganar en peso ofensivo.

Y este último acertó. La Católica se fue a buscar la victoria y la consiguió al filo de los 90 minutos con un cabezazo de Juan Ignacio Díaz quien cerró así un triunfo emotivo para los cruzados en el que fue un partido que va a quedar para los resúmenes de fin de año.



Audax Italiano (3)

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo (Favián Loyola, 90’), Federico Mateos (Diego Coelho, 90’), Marco Collao, Esteban Matus; Nicolás Aedo (Michael Vadulli, 46’); Franco Troyansky (Paolo Guajardo, 68’) y Giovani Chiaverano (Oliver Rojas, 77’). DT: Gustavo Lema.

Universidad Católica (4)

Vicente Bernedo; Daniel González (Juan Francisco Rossel, 78’), Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huillier (Cristian Cuevas, 39’); Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Matías Palavecino (Jimmy Martínez, 56’); Clemente Montes (Sebastián Arancibia, 56’), Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Liga de Primera (Fecha 9).

Estadio: Bicentenario de La Florida.

Goles: Giovani Chiaverano (AI, 4’), Clemente Montes (UC, 10’), Franco Troyansky (AI, 28’), Justo Giani (UC, 33’), Matías Palavecino (UC, 41’), Marco Collao (AI, 52’) y Juan Ignacio Díaz (UC, 89’).

Expulsados: Marco Collao (AI, 75’) y Favián Loyola (AI, 98’).

Público: 3.954 personas.

Árbitro: Diego Flores.

PURANOTICIA