Paro de árbitros por presuntos malos tratos de la ANFP pondría en jaque la fecha 27 de la Liga de Primera

El Sindicato de Árbitros Profesionales (Arbifup) anunció la suspensión indefinida de sus actividades y entrenamientos, en rechazo a tratos recibidos por parte de la ANFP.

La protesta del sindicato de réferis estaría motivada, entre otras cosas, por la imposibilidad que tienen los colegiados para estacionar sus vehículos en la sede de la ANFP, a pesar de que los trabajos en el complejo deportivo José Sulantay finalizaron hace algunas semanas.

A pesar de esta situación, en radio ADN indicaron que el partido entre Universidad de Chile y Everton no estaría en riesgo, ya que el cuerpo arbitral liderado por Gastón Philippe sí se presentará en el estadio Santa Laura.

Sin embargo, desde el gremio advirtieron que la fecha 27 de la Liga de Primera, programada para este fin de semana, podría sufrir contratiempos si no se llega a un acuerdo con el ente rector del balompié criollo.

PURANOTICIA