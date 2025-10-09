Pareja de Eduardo Villanueva le entregó su apoyo tras errores en la derrota de Colo-Colo contra Puerto Montt

Click acá para ir directamente al contenido
El arquero de 20 años cometió dos errores que fueron claves para el tropiezo frente al cuadro sureño.

Jueves 9 de octubre de 2025 14:56
Colo-Colo cayó por 2-1 en el amistoso disputado ante Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue, en una jornada donde el portero Eduardo Villanueva no tuvo una gran noche.

Es que el cancerbero de 20 años, cometió dos errores que fueron claves para el tropiezo frente al cuadro sureño.

Por eso, tras el cotejo, el golero recibió un mensaje de apoyo por parte de su polola, Krishna Allende, actual jugadora de Unión Española.

"Valiente, fuerte y grande. ¡Siempre!", fue el mensaje que escribió la futbolista del conjunto hispano en una historia en Instagram en la que aparece el portero.

Cabe recordar que el joven jugador comenzó a tener protagonismo en el popular tras la partida de Brayan Cortés a Peñarol, transformándose en el segundo meta, detrás de Fernando de Paul. 

