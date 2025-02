Paredes contó la verdad sobres sus "lesiones" antes de enfrentar a la U

Durante el segundo periodo de Esteban Paredes en Colo Colo, se volvió habitual que en la prensa nacional circulara la noticia de que el "Tanque" estaba con complicaciones físicas justo en los días previos a los Superclásicos con Universidad de Chile. Sin embargo, el ídolo del Cacique siempre lograba dejar atrás esas lesiones que, supuestamente, lo tenían entre algodones antes enfrentar a los azules.

En conversación con el programa "Camino al Centenario" de radio ADN, el máximo goleador de la Primera División chilena realizó una sabrosa confesión y confirmó lo que era un secreto a voces en el medio futbolístico local.

"Eran mentira. Cuando estaba 'Tito' (Héctor Tapia) de repente no entrenábamos y había muchas veces donde decía que no iba a llegar, pero era para la galería. Después al final llegaba igual", admitió el otrora seleccionado criollo.

De todas maneras, el ex atacante reconoció que "un día si estuve lesionado así del tobillo, eso fue verdad. Tenía un esguince grado 2 casi y en una semana jugábamos con la U en el Nacional. Al final me vendaron bien, me pusieron un pinchazo e hice dos goles, ganamos 2-1. Fue increíble ese día en el estadio Nacional".

"Visogol" también repasó su reciente regreso a las canchas con Santiago Morning y subrayó que "fue algo muy puntual que yo no quería, porque ya había pasado mi etapa. Yo estaba haciendo otras cosas en la dirección deportiva de Santiago Morning".

Por otra parte, el oriundo de Cerro Navia dio a conocer qué función querría cumplir en el conjunto popular. "Me gustaría trabajar en las divisiones menores como gerente técnico. Hay mucho por hacer y por trabajar. No tan solo el nombre, sino que el trabajo y la metodología. Hace muchos años que ha cambiado el fútbol en todo sentido. Hoy día no sirve solo el talento, creo que hay otras cualidades, como lo físico que hoy día te marca mucho. Hay otros métodos también para la nutrición, que antes no sé si se veían. Hay que trabajar en todo sentido", finalizó Paredes.

PURANOTICIA