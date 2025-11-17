Papá de Tabilo criticó duro a su hijo Alejandro y defendió a Sergio Elías

Toda una polémica está protagonizando Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) en el cierre de esta temporada 2025, después de que se anunciara su presencia en el Ultimate Tennis Showdow, un torneo de exhibición, durante los mismos días en que Chile disputará una serie de Copa Davis en febrero próximo.

El presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, criticó duramente a "Jano" por su determinación, mientras que debido a todo el revuelo, el propio jugador salió a hablar en radio ADN para expresar que "nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis", y que sí jugará la Ensaladera de Plata.

Además, el zurdo nacido en Canadá lanzó un dardo al timonel al asegurar que "es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el por qué de las decisiones que tuve que tomar".

Pero la polémica no termina. Es que ahora el papá del criollo, Ricardo Tabilo, confirmó que las relaciones familiares continúan rotas y defendió a Elías.

"Esto nace de una publicación que hace el UTS Tour, la que Alejandro compartió. Veinticuatro horas después se retracta, obviamente porque afectaría sus auspicios y el IND", comenzó diciendo en conversación con Las Últimas Noticias.

"Quiero expresar mi profunda molestia en la forma y el fondo de cómo Alejandro se expresa peyorativamente y denuesta al Sr. Sergio Elías, diciendo que tiene cero contacto con los jugadores, algo que es completamente falso", añadió.

En esa línea, agregó: "Tuve la suerte de acompañar al equipo nacional en varias ocasiones, como Madrid, París, Santiago, Lima, Bolonia, etcétera. Siempre el señor Elías y su señora esposa estuvieron ahí coordinando con su equipo de avanzada que todo saliera bien, acompañando y alentado a los jugadores, además de atender a sus invitados y familias".

Por último, recordó los inicios de su hijo y le envió un consejo: "Los jugadores no juegan gratis como cree la gente. Alejandro entrenaba y luego se iba a almorzar a las instalaciones del IND. No hay que olvidar del pasado y nunca morder la mano que te dio de comer. No todo es plata".

