Desde Colombia cuestionan a O’Higgins tras la eliminación: “Intentaron jugar con el reloj”

O'Higgins se despidió de la Copa Libertadores al caer por 2-0 frente a Deportes Tolima en Colombia, por lo que no pudo mantener la ventaja conseguida en la ida en Rancagua y se tendrá que conformar con disputar la fase grupal de la Copa Sudamericana.

La prensa cafetalera criticó el planteamiento del cuadro celeste. Por ejemplo, el diario El Tiempo publicó: "El mensaje desde el banco del Tolima siempre fue de tranquilidad y eso trató de aplicarlo el equipo en el campo de juego. Los chilenos, con un gol de ventaja desde el partido de ida, quisieron jugar con el reloj, tal punto de que Neto Volpi casi no tuvo trabajo".

"La idea se mantuvo en la segunda etapa. En la pausa de hidratación llegó el segundo mensaje del técnico Lucas González: 'Los tenemos, los te-ne-mos. Ya nos va a llegar, tengan paciencia'", añadió el citado medio.

En tanto, El Nuevo Día sostuvo: "Deportes Tolima logró una memorable remontada en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué al vencer 2-0 al chileno O'Higgins y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores".

Además, la publicación resaltó los incidentes ocurridos tras el pitazo final: "El 2-0 definitivo provocó euforia en las tribunas del Manuel Murillo Toro y también disturbios entre jugadores al pitazo final".

Por último, AS Colombia comentó: "Los chilenos tuvieron un remate que se estrelló en el palo, mientras que el Chino aviso con un disparo, que detuvo el portero".

