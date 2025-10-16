Paolo Guajardo recibe duro castigo tras agredir a pasapelotas en el partido entre A. Italiano y Huachipato por la Copa Chile

El delantero Paolo Guajardo de Audax Italiano recibió un duro castigo por agredir a un pasapelotas, en el partido ante Huachipato por Copa Chile.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar al atacante con cuatro fechas de suspensión, por el hecho que se produjo en el duelo de vuelta por las semifinales del certamen, disputado en el estadio CAP de Talcahuano.

El castigo deberá ser cumplido por Guajardo en la siguiente edición del torneo, ya que el club fue eliminado del actual certamen.

El árbitro Gastón Philippe confirmó en su informe que “una vez finalizado el partido el pasabalones Sr. Sebastian Melgarejo, ingresa al terreno de juego para provocar al jugador N°7 de Audax Italiano, Sr. Paolo Guajardo".

Además, detalló que el futbolista “reacciona agrediendo al pasabalones con un empujón, razón por la que se decide expulsar al jugador, sin exhibición de tarjeta roja, puesto que el Sr. Guajardo se va rápidamente a camarines".

El juez denunció que “esta situación genera un conflicto colectivo en el cual se ven envueltos ambos planteles, cuerpos técnicos y agentes externos”.

Añade que “se identifica al preparador de arqueros de Huachipato Sr. Ricardo Carrillo, como principal involucrado en el enfrentamiento, pues incita a la violencia, burlándose evidentemente y agrediendo después con golpes de puño a jugadores de Audax Italiano, quienes detenidos por su cuerpo técnico buscaban responder las provocaciones del Sr. Carrillo".

Cabe señalar que el Tribunal de Disciplina de la ANFP también castigó al preparador de arqueros de Huachipato, Ricardo Carrillo, con cinco partidos por iniciar el altercado entre ambos planteles.

