Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Paola Muñoz remató top 20 de contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Pista

Paola Muñoz remató top 20 de contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Pista

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

En otra actuación nacional, Camilo Palacios sumó experiencia en la clasificatoria masculina de velocidad, donde fue 33°, sólo por encima del ruso Nikita Kiriltsev quien no pudo competir.

Paola Muñoz remató top 20 de contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Pista
Sábado 25 de octubre de 2025 18:34
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Este sábado continuó desarrollándose en el Velódromo de Peñalolén el Mundial de Ciclismo de Pista.

Y en él, hubo participación de deportistas chilenos.

Sin duda que la de mejor presentación fue Paola Muñoz en la ronda clasificatoria de la contrarreloj femenino que cronometró la distancia de un kilómetro en un minuto, ocho segundos y 844 milésimas, a 5,192 segundos de la neerlandesa Hetty van de Wouw, quien lideró la qualy.

La chilena quedó así ubicada en el puesto 19, pero fuera del corte para la final que quedó en el 1:06.110 de la británica Rhian Edmunds.

En otra actuación nacional, Camilo Palacios sumó experiencia en la clasificatoria masculina de velocidad, donde fue 33°, sólo por encima del ruso Nikita Kiriltsev quien no pudo competir. El tiempo del chileno fue de 10,735 segundos, a 179 milésimas de la segunda fase.

Finalmente, Aranza Villalón, especializada en ruta, fue 22° en la clasificatoria de persecución femenina individual con una marca de 4:53.112. La italiana Federica Venturelli fue la última clasificada con un 4:31.876.

PURANOTICIA