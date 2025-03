Panel Independiente de la ITF dice "no tener jurisdicción" para el reclamo de Chile por la agresión a Garin

A pesar de que el pasado 6 de marzo se realizó el sorteo de las series del Grupo Mundial I de Copa Davis, fase donde Chile recibirá en septiembre a Luxemburgo tras perder la polémica llave contra Bélgica, la Federación de Tenis de Chile (Fetech) mantuvo su reclamo ante el Panel Independiente de la ITF por la agresión que sufrió Cristian Garín por parte de Zizou Bergs.

Sin embargo, el ente autónomo apeló al hecho de no estar en condiciones de pronunciarse, considerando que los honorarios de sus integrantes son pagados íntegramente por la ITF, quienes eran los denunciados por nuestro país.

Así lo explicó el presidente de la Fetech, Sergio Elías, en conversación con La Tercera. En ese sentido, el timonel sostuvo: "Ellos decidieron que no tenían jurisdicción en el tema. Por lo tanto, la única arma que nos dejaron es recurrir al TAS para apelar esta decisión. Pero dado cómo manejaron esta situación, solo se puede recurrir al TAS para que determine si el panel tiene jurisdicción o no, ya que no se pronunciaron sobre el fondo. Esto cuesta cerca de 25 mil dólares y en el mejor de los casos nos podrían decir que sí tiene jurisdicción, para empezar todo de nuevo, lo que podría tardar bastante tiempo".

"Personalmente creemos que el tribunal independiente no quiso tratar el tema, porque esta agresión fue notoria y procedía la descalificación del jugador. Lo hicieron tremendamente bien calculado, no veo otra alternativa", añadió el mandamás.

Por último, Elías sentenció: "Tomamos la decisión de no seguir insistiendo, pero sí queremos hacer ver que estamos absolutamente en desacuerdo con los procedimientos que tiene la ITF, porque no vemos en qué sirve un panel que dice ser independiente, cuando hay una posición encontrada entre la ITF y un afiliado a ella como la federación nuestra".

(Imagen: Getty Images / Benoit Doppagne)

