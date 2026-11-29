Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar por la cuenta mínima a Estudiantes de La Plata, en la final disputada este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El encuentro estuvo marcado por un desarrollo equilibrado y de alta intensidad, con ambos equipos buscando imponer sus condiciones, aunque sin lograr romper la igualdad durante la primera mitad.

La apertura del marcador llegó a los 52 minutos, cuando el delantero paraguayo Ramón Sosa aprovechó una asistencia de cabeza del colombiano Jhon Arias para definir dentro del área y establecer la única conquista del compromiso.

Tras ponerse en ventaja, el conjunto brasileño apostó por mantener el resultado frente a un Estudiantes que intentó reaccionar durante el segundo tiempo. Sin embargo, el equipo argentino no consiguió superar la defensa rival y terminó quedándose a las puertas de su quinta consagración continental.

Con esta victoria, Palmeiras alcanzó su cuarta Copa Libertadores, sumando el título de 2026 a los obtenidos en 1999, 2020 y 2021. Además, el entrenador portugués Abel Ferreira consiguió su tercera corona continental al mando del equipo paulista.

El resultado también prolongó la hegemonía de los clubes brasileños en la competición, que han conquistado ocho ediciones consecutivas desde 2019.

De esta manera, Palmeiras volvió a instalarse en lo más alto del fútbol sudamericano, mientras que Estudiantes de La Plata cerró su participación como subcampeón, tras una campaña que lo llevó nuevamente a disputar la definición del principal torneo de clubes del continente.

PURANOTICIA