Arturo Vidal volvió a jugar este sábado en el encuentro en que Colo Colo empató 2-2 con La Serena y luego de ello habló de su primera reunión oficial con Blanco y Negro para renovar su contrato con el club.

El King señaló que “recién nos juntamos, hablamos, pero bien, me gustó la conversación, así que esperamos llegar a un buen punto y feliz de continuar acá en Colo Colo si se da. De verdad que amo a Colo Colo, quiero seguir jugando, quiero ir por la segunda (Copa Libertadores) el próximo año, así que vamos a ver”.

Al profundizar sobre el desafío que representa para los albos la Copa Libertadores, Vidal señaló que “así como estamos ahora, es difícil pensar en ganarla porque el próximo año son cuatro competencias que vamos a tener. Entonces, el equipo se tiene que reforzar bien (...) Enfrentarse a estos equipos tan fuertes que hay en Sudamérica no es tan fácil como jugar acá en Chile, porque acá Colo Colo es el más fuerte y ya en Sudamérica te topas con equipos que invierten mucho dinero, que traen jugadores de Europa, entonces la competencia es diferente”.

Finalmente, el emblemático jugador albo anticipó las semifinales de la Copa Chile que enfrentará a Colo Colo con O’Higgins.

“Siempre es un rival duro, así que vamos a ir con todo el miércoles. Nuestro objetivo es levantar la Copa Chile para terminar de la mejor forma el año”, señaló Vidal.

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