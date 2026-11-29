Tras la clasificación de San Marcos de Arica el sábado, quedaron definidas las parejas de las semifinales de la Liga de Ascenso que busca al segundo equipo que jugará en 2027 en la Liga de Primera (ya ascendió Cobreloa como campeón).

Así, la ANFP dio a conocer la programación de los partidos que buscarán la final liguillera.

Los partidos de ida se jugarán este miércoles 2 de diciembre con los duelos entre Recoleta-San Luis en La Pintana (19 horas) y San Marcos de Arica-Antofagasta en el estadio Carlos Dittborn (21.30 horas).

Los encuentros de revancha se jugarán, en tanto, el domingo 6 de diciembre, ambos a las 20.30 horas con los duelos entre San Luis y Recoleta en el Lucio Fariña, y Antofagasta y San Marcos de Arica en el Calvo y Bascuñán.

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