La suerte no estuvo con Chile en sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Y es que, según éste, el equipo liderado por Nicolás Massú quedó emparejado con la poderosa escuadra de Francia que, además, será local en la confrontación.

La serie se jugará entre el 5 y el 7 de febrero próximo.

Francia es un rival de cuidado porque tiene a 11 tenistas en el top 100. El mejor rankeado es Arthur Fils (6°) y le siguen Luca Van Assche (34°) y Ugo Humbert (38°).

En la edición 2026 de la Copa Davis, Chile fue eliminado por España en la segunda ronda de los Qualifiers. El cuadro capitaneado por David Ferrer se impuso 4-0 en el Estadio Nacional.

El cuadro galo, en tanto, no logró clasificar a la Final 8 de Bolonia, ya que perdió 3-1 con Canadá en Quebec.

Chile y Francia se han enfrentado solo una vez por la Copa Davis. Fue en mayo de 1958 en territorio francés y el local ganó 4-1. El único punto de Chile lo consiguió Luis Ayala.

PURANOTICIA