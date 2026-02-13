Palestino y la U. de Chile no mejoran y animan un pobre empate sin goles en La Cisterna

En lo que debía ser un vibrante encuentro pensando en el pleito que animarán a inicios de marzo por Copa Sudamericana, Palestino y Universidad de Chile firmaron un pobre empate sin goles en el estadio Municipal de La Cisterna, resultado en línea con el deslucido inicio de año que han tenido tanto baisanos como estudiantiles.

El pobre empate ante Audax Italiano en la primera fecha y la posterior derrota ante Huachipato tenían con la soga al cuello el técnico azul Francisco Meneghini, quien a pesar de las duras críticas en su contra apostó por el mismo once que perdió con los acereros, proponiendo como único cambio la salida Javier Altamirano para el ingreso del argentino Juan Martín Lucero.

El panorama tampoco era mucho mejor en la vereda contraria. La igualdad con Ñublense y el tropiezo frente al campeón Coquimbo Unido aumentaron la presión sobre el entrenador tetracolor Cristian Muñoz, quien además debió hacer malabares para parar un equipo debido a las múltiples bajas que presentaban.

Los primeros 20 minutos del compromiso fueron los más intensos de la primera fracción, particularmente a partir del minuto quince, momento en que se concentró la mayor cantidad de llegadas, siendo el elenco árabe el principal protagonista y transformó en figura al portero rival Gabriel Castellón (15' y 17').

La escuadra laica no se quedó mirando pasivamente y también buscó mediante sus propios medios llegar al gol, teniendo como hombre más incisivo a Lucas Assadi, quien puso una asistencia para el cabezazo de Lucero que manoteó Sebastián Pérez (18') y luego, un centro suyo dio en un defensor y fue a parar en los pies de Eduardo Vargas, quien quiso sorprender con un tiro cruzado que se fue ancho (22').

A partir de entonces ambos conjuntos extraviaron la brújula y comenzaron a escasear las aproximaciones de peligro, ofreciendo un espectáculo bastante pobre en el reducto ubicado en la zona sur de la capital.

Recién en el complemento la U retomó tibiamente el control de las acciones y otra vez por medio de Assadi, quien ganó línea de fondo pero su pase raso no alcanzó a ser conectado ni por Lucero ni Vargas (64'). Poco después, Nelson Da Silva (68') eludió a Castellón aunque quedó con poco margen de rematar y estrelló el balón en el vertical.

Sobre el final hubo un momento que pudo cambiar completamente el resultado. Charales Aránguiz mandó un pelotazo al área y el esférico se le pasó entre las manos al guardameta. No obstante y para fortuna del cuadro de colonia, el VAR advirtió una mano de Matías Zaldivia en una jugada previa a la conquista del "Príncipe" y el árbitro anuló el tanto (90+4').

De esta manera y pese a los reclamos del forastero, el "Romántico Viajero" y el "Tino Tino" sumaron apenas su segundo punto del certamen de nueve posibles, manteniéndose en la 12a y 13a ubicación de la tabla, respectivamente.

El próximo sábado al mediodía, Palestino visitará Talcahuano para medirse con Huachipato. Universidad de Chile, en tanto, recibirá a Deportes Limache desde las 20:30 del domingo 22, en lo que será su último apronte antes del Superclásico del fútbol chileno ante Colo-Colo.

Palestino

Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, José Bizama, Fernando Meza; Ian Garguez (Antonio Ceza, 90+2'), Sebastián Gallegos (Francisco Montes, 90+2'), Julián Fernández (Nicolás Meza 61'), Jason León (Jonathan Benítez, 74'), Dilan Zúñiga; Gonzalo Tapia (Bryan Carrasco, 74'), Nelson da Silva. (DT: Cristian Muñoz)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal (Maximiliano Guerrero, 85'), Charles Aránguiz, Israel Poblete (Javier Altamirano, 85'), Diego Vargas (Ignacio Vásquez, 61'); Lucas Assadi; Eduardo Vargas (Octavio Rivero, 70'), Juan Martín Lucero. (DT: Francisco Meneghini)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Municipal de La Cisterna

