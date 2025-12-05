Palestino y Huachipato protagonizaron un entretenido empate en el arranque de la última fecha de la Liga de Primera

La última fecha de la Liga de Primera arrancó en el estadio Municipal de La Cisterna, reducto que fue testigo del entretenido empate a dos entre Palestino y Huachipato, cuadro que dejó escapar lo que hubiese sido una importante victoria desde el punto de vista anímico pensando en la final de Copa Chile ante Deportes Limache.

La previa del compromiso estuvo marcada por los rumores sobre la inminente partida del director técnico de los "baisanos", Lucas Bovaglio. Incluso algunos trascendidos apuntaban que la dirigencia ya tenía asegurado el arribo de Cristián Muñoz, DT responsable del ascenso de Universidad de Concepción como flamante monarca de la Primera B.

Luego de un inicio de estudio y sin un dominador claro, la visita tomó la delantera en el minuto 17 gracias a un potente zapatazo de Cris Martínez que hizo estéril la reacción del portero Sebastián Salas. El dueño de casa reclamó una supuesta falta en el armado de la jugada, súplicas que fueron desestimadas por el árbitro Héctor Jona.

La conquista del paraguayo-chileno hizo despertar a un combinado de colonia que de inmediato comenzó a mostrar sus credenciales para conseguir un empate que se hizo esperar y llegó recién en los descuentos, y fue gracias a un impecable tiro libre de Joe Abrigo que puso la pelota en un lugar imposible para el arquero Zacarías López (45+3').

Con el marcador nuevamente parejo, ambos equipos trataron de imponer sus términos en los primeros pasajes del complemento pero sin mucho éxito. Tanto "baisanos" y como "acereros" hacían circular el balón en campo contrario intentando provocar el error del contrario, aunque las jugadas se terminaban diluyendo en las inmediaciones del área.

Recién el tramo final del cotejo se rompió la monotonía, con tetracolores y metalúrgicos animando un duelo de ida y vuelta con buenas acciones de peligro que dio sus frutos en el 82', cuando el forastero retomó la ventaja con una anotación de Brayan Garrido, quien impactó en el área un pase rasante de Mario Briceño tras un veloz contragolpe.

Los locales no bajaron los brazos y se lanzaron con todo sober el pórtico custodiado por López. Sin embargo y pese a estar bien ubicados para rematar, ni Abrigo (86') ni Junior Marabel (90+1') pudieron darle dirección a sus disparos. No obstante, Junior Arias estuvo atento para conectar de cabeza un centro de Dilan Salgado, estableciendo la igualdad definitiva.

De esta manera, el elenco de Talcahuano se despidió del certamen en el noveno lugar con 43 puntos, mientras que el "Tino Tino" subió transitoriamente hasta la quinta ubicación, a la espera de lo que hagan el domingo Audax Italiano frente a Colo-Colo y Cobresal en su visita a Ñublense.

Aunque Palestino ya dio por finalizada su temporada, a Huachipato aun le queda un desafío pendiente: la final de la Copa Chile ante Deportes Limache, encuentro a realizarse el próximo miércoles las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente.

Palestino

Sebastián Salas; Ian Garguez, José Bizama (Cristian Suárez, 68'), Antonio Ceza, Jason León (Dilan Salgado, 77'); Francisco Montes, Fernando Meza (Nicolás Meza, 68'); Joe Abrigo; Dilan Zúñiga, Junior Arias, Ian Alegría (Junior Marabel, 45'). (DT: Lucas Bovaglio)

Huachipato

Zacarías López; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Benjamín Mellado, José Castro (Óscar Ortega, 54'); Brayan Garrido, Claudio Sepúlveda, Carlo Villanueva (Julián Brea, 54'), Juan Figueroa (Nelson Guaiquil, 54'), Ezequiel Morales (Luciano Arriagada, 45'), Cris Martínez (Mario Briceño, 45'). (DT: Jaime García)

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Municipal de La Cisterna

