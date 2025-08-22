Palestino y Colo-Colo sellaron un empate sin goles en el inicio de la fecha 21 de la Liga de Primera

Palestino y Colo-Colo protagonizaron un empate sin goles en el inicio de la fecha 21 de la Liga de Primera 2025, en el estadio Municipal de La Cisterna.

Los albos vivían un partido especial debido a la partida de Jorge Almirón, quien de mutuo acuerdo con la dirigencia dio un paso al costado luego de la goleada por 4-1 que le propinó Universidad Católica, poniendo fin a su ciclo de más de un año y medio en la institución.

El primer equipo quedó a cargo de la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez, dos que ha habían tenido interinatos en el "Cacique". Para su primera oncena, la principal sorpresa fue la inclusión del juvenil Francisco Marchant y el regreso del capitán Esteban Pavez, quien reemplazó al suspendido Arturo Vidal.

Los primeros pasajes del duelo fueron favorables para la visita, que con un cabezazo de Javier Correa estuvo cerca de romper la paridad (12'). Sin embargo, el dueño de casa no tardó en equiparar las acciones y lentamente se fue haciendo con el control del cotejo, que a partir de la media hora de juego fue completamente favorable para los baisanos.

Dilan Zúñiga probó con un disparo de larga distancia que contuvo de buena manera el portero Fernando De Paul (29'), quien tuvo otra fabulosa intervención en el minuto 43, desviando con lo justo un tiro de Joe Abrigo. Tras cartón, Junior Marabel erró desde una muy buena ubicación (45').

El dominio de los pupilos de Lucas Bovaglio se hizo mucho más evidente en el complemento. Los locales le arrebataron completamente el balón a los albos y por medio de Marabel (48') y un cabezazo de Antonio Ceza que se estrelló en el travesaño (57'), coquetearon con la apertura de la cuenta.

Recién en el 68', Pavez trató de inquietar con un disparo que encontró las manos seguras de Sebastián Pérez. En el cierre del compromiso se vio una versión más ofensiva del conjunto popular, uno que apostó al contragolpe y contó con dos clarísimas chances de convertir a través de Correa (88') y Lucas Cepeda (89').

De esta manera, el cuadro tetracolor se estancó en el cuarto puesto con 36 unidades, once menos que el líder Coquimbo Unido.

Mientras que el vigente campeón del fútbol chileno, se quedó en el octavo lugar con 28 puntos, manteniéndose fuera de zona de clasificación a competencias internacionales.

El próximo viernes a las 19:00 horas, Palestino viajará hasta la región de Valparaíso para medirse con Unión La Calera. Colo-Colo, en tanto, volverá al estadio Monumental para enfrentar a Universidad de Chile el domingo 31 a contar de las 15:00 horas, con el recuerdo de la derrota por 2-1 sufrida hace unas semanas.

IMÁGENES:

