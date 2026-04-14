Palestino tropieza ante Montevideo City Torque en La Cisterna y se complica en la Copa Sudamericana

Lo que se perfilaba como una celebración en el estreno internacional de Palestino en el estadio La Cisterna, culminó en una profunda frustración. El elenco árabe fue superado por 2-0 frente a Montevideo City Torque, un resultado inobjetable que desató la evidente molestia de los simpatizantes locales en contra del director técnico, Cristian Muñoz.

Desde el arranque, la escuadra dueña de casa mostró un bajo nivel. Cedieron el dominio del balón al conjunto rival, exhibiendo una actitud que rozó la desidia durante los primeros pasajes del compromiso.

Para que el cuadro tetracolor reaccionara y se acercara con mayor asiduidad a la portería uruguaya, tuvieron que ocurrir dos situaciones puntuales. Primero, quedar abajo en el marcador tras un certero cabezazo de Salomón Rodríguez a los 10 minutos, atacante que la temporada pasada vistió la camiseta de Colo-Colo. Segundo, aprovechar la pausa de hidratación, instante en el que el estratega local entregó una instrucción lógica: había que ir a buscar el duelo uno contra uno, aprovechando que la zaga visitante no estaba preparada para esa forma de juego.

Sin embargo, la falta de precisión fue un obstáculo insalvable para los de colonia. Además de la mala puntería, el equipo abusó de la búsqueda del juego aéreo como forma de finalización de la jugada. Esta carencia de variedad terminó por ofuscar a los jugadores en el terreno de juego.

Este escenario de confusión y desánimo en las filas palestinistas fue capitalizado a la perfección por Torque City. La visita corrió y se ordenó con afán, aguardando pacientemente que se abriera una puerta para rematar el partido.

La ocasión definitiva llegó cuando el reloj marcaba los 63 minutos. Una entrada por la izquierda de Ramiro Lecchini culminó con un desvío en Sebastián Gallegos, un autogol que desacomodó por completo al arquero Sebastián Pérez y amplió la ventaja forastera.

Ese gol, sumado a la expulsión de Julián Fernández a los 65', terminaron por sentenciar el trámite del duelo y, quizás, la suerte de su entrenador.

Con este resultado, Palestino se quedó con un punto en el fondo del grupo F, mientras que Montevideo City Torque es puntero con 6 unidades.

Ficha del Partido:

Palestino (0): Sebastián Pérez; Ian Garguez (Ronnie Fernández, 76’), Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga: Julián Fernández, Sebastián Gallegos (Gonzalo Tapia, 83’) Bryan Carrasco (Jason León, 64’), Francisco Montes (Nicolás Meza, 83’), César Munder; Nelson da Silva. DT: Cristian Muñoz.

Torque City (2): Franco Tognascioli; Eduardo Agüero, Gary Kachelmacher, Franco Romero, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (Kevin Silva, 89’), Pablo Siles (Bautista Kociubinski, 81’), Gonzalo Montes; Esteban Obregón (Diogo Guzmán, 81’), Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini (Luka Andrade, 89’). DT: Marcelo Méndez.

Torneo: Copa Sudamericana (Fecha 2) Grupo F.

Estadio: La Cisterna.

Goles: Salomón Rodríguez (T, 10’) y autogol de Sebastián Gallegos (T, 63’).

Expulsado: Julián Fernández (P, 65’).

Árbitro: Derlis Benítez (Paraguay).

PURANOTICIA