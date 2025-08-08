Palestino se consolida en la parte alta de la tabla tras vencer a un D. Iquique cada vez más complicado

Palestino superó por 2-0 a Deportes Iquique en el estadio Municipal de La Cisterna, en duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga de Primera.

Con este resultado, los tetracolores se consolidan en la parte alta de la tabla, mientras que los nortinos siguen últimos y comprometidos en la zona de descenso.

El primer aviso del partido fue para la visita. A los 16 minutos, Edson Puch anotó con un espectacular remate tras un doble cabezazo en el área, pero la jugada fue revisada por el VAR y anulada por posición de adelanto de Matías Blázquez.

Desde ahí, el control del balón pasó a manos de los "baisanos", que generaron varias opciones a través de Bryan Carrasco, cuyas asistencias encontraron a Facundo Castro en dos ocasiones claras: primero, con un remate elevado (22’) y luego con una media chilena que contuvo el portero Leandro Requena (37’).

La más peligrosa llegó en el tiempo añadido, cuando Joe Abrigo (45+3’) probó desde 35 metros y su potente zurdazo se estrelló en el poste izquierdo.

En el segundo tiempo, Palestino mantuvo el dominio y rápidamente abrió la cuenta. A los 48 minutos, un centro de Carrasco desde la derecha no pudo ser conectado por Ronnie Fernández, pero en el segundo palo apareció Castro, quien controló y remató de derecha al ángulo superior izquierdo, dejando sin opciones a Requena.

El gol reforzó el control de los locales, mientras Iquique careció de ideas para inquietar al arquero Sebastián Pérez.

El tanto de la tranquilidad llegó a los 85 minutos: tras una jugada bien urdida, Ian Gárguez profundizó por la derecha, ganó línea de fondo y envió un centro que Junior Marabel conectó de cabeza, con pique al suelo, para sellar el 2-0.

La única reacción nortina fue un cabezazo de Stefan Pino (87’), controlado sin problemas por Pérez.

Con esta victoria, Palestino trepa al tercer lugar con 35 puntos, mientras que Deportes Iquique permanece último con 15 unidades, en zona de descenso directo.

En la próxima fecha, los "árabes" visitarán a Ñublense el sábado 16 de agosto a las 12:00 horas, y los "dragones celestes" serán forasteros ante Unión Española el viernes 15 de agosto, a las 15:00 horas, en un duelo clave por la permanencia.

IMÁGENES:

PURANOTICIA