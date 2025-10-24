Palestino regresa a los festejos tras vencer a Everton que se mantiene cerca de la zona de descenso

En el inicio de la fecha 25 de la Liga de Primera, Palestino no bajó los brazos tras la apertura de la cuenta de Everton y se impuso por 2-1 en el estadio Municipal de La Cisterna, complicando al combinado de la región de Valparaíso en su lucha por la permanencia.

Con tres derrotas consecutivas a cuestas, los pupilos de Lucas Bovaglio querían terminar con su maleficio aprovechando los problemas del cuadro "ruletero", que en la caída ante Universidad Católica sufrió con la invasión de cancha de algunos de sus hinchas que fueron a encarar a los jugadores por la campaña que los tiene al borde del descenso.

El dueño de casa se hizo con el control del duelo en la primera mitad, así y todo, salvo por un disparo de Joe Abrigo que impactó en el poste (5') y un intento de Junior Marabel que se apuró en la definición (20'), casi no pusieron en riesgo al portero Claudio González, quien reemplazó al lesionado Ignacio González.

Recién sobre el final de la fracción inicial, Julián Alfaro (42') y Rodrigo Píñeiro (43') generaron las primeras jugadas de peligro para el elenco ruletero, que en el amanecer del complemento los dirigidos por Mauricio Larriera se encontraron con un penal concedido por el VAR y Sebastián Sosa Sánchez (53') se encargó de cambiarlo por gol.

Sin embargo, en una muestra de la irregularidad que ha tenido en la temporada, la escuadra viñamarina no fue capaz de sostener su ventaja y los locales llegaron a la igualdad gracias a un potente zapatazo de Jason León (60') que se desvió en un defensa e hizo estéril la reacción del cancerbero.

La paridad volvió a meter en el partido al conjunto de colonia, que terminó por dar vuelta el marcador en el 71'. Junior Arias inició el complemento desde campo propio, combinó con Abrigo y este le devolvió un pase filtrado en el área que el delantero conectó con un suave picotón ante el achique del arquero.

La conquista del uruguayo fue un golpe durísimo de digerir para los auriazules, que al margen de algunas tibias aproximaciones, no volvió a inquietar al guardameta tetracolor Sebastián Pérez.

Con la victoria, los árabes llegaron a 42 puntos y se ubican en la sexta posición, reactivando la ilusión de disputar el cupo de Chile 2 que hoy recae en manos de la Universidad Católica. El combinado "oro y cielo", en cambio, se estancó con 22 unidades en la duodécima ubicación, quedando con serio riesgo de terminar la fecha en la zona roja de la tabla.

El próximo domingo a las 20:30 horas, Everton se jugará la vida ante Unión Española, rival directo en su lucha por la permanencia. Palestino, en cambio, recibirá a Deportes Limache -otro comprometido con el descenso- desde las 19:00 del lunes 3 de noviembre.

Palestino

Sebastián Pérez; Jason León, Cristian Suárez, José Bizama, Ian Garguez (Vicente Espinoza, 89'); Francisco Montes (Junior Arias, 68'), Julián Fernández; Bryan Carrasco (Antonio Ceza, 81'), Joe Abrigo, Gonzalo Tapia (Dilan Salgado, 68'); Junior Maribel (Ronnie Fernández, 89'). (DT: Lucas Bovaglio)

Everton

Claudio González; Raimundo Rebolledo, Diego García, Diego Oyarzún, Álex Ibacache; Benjamín Berríos, Álvaro Madrid, Joan Cruz (Sergio Hernández, 68'); Julián Alfaro (Matías Campos López, 76'), Sebastián Sosa, Rodrigo Piñeiro (Martín Guzmán, 86'). (DT: Mauricio Larriera)

Árbitro: Cristian Galaz

Estadio: Municipal de La Cisterna

