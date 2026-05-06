Palestino pierde con Montevideo City Torque y queda al borde de la eliminación en Copa Sudamericana

Palestino quedó prácticamente eliminado de la Copa Sudamericana luego de sufrir una derrota por la cuenta mínima frente a Montevideo City Torque. El duelo, disputado en el estadio Centenario, correspondió a su tercer encuentro bajo el mando del técnico Guillermo Farré.

Para mantener vivas sus esperanzas matemáticas de avanzar de ronda, los árabes estaban obligados a ganar y así recortar distancias con los líderes. Antes del pitazo inicial, el conjunto chileno registraba solo dos puntos de nueve posibles.

Aunque el elenco de colonia tuvo la pelota en su poder durante gran parte del cotejo y generó una que otra ocasión de peligro, las llegadas más profundas corrieron por cuenta del dueño de casa. El cuadro uruguayo se mostró mucho más incisivo y avisó constantemente sobre el pórtico de Sebastián Pérez.

La paridad se rompió en el inicio del complemento cuando Franco Pizzichillo (50') capturó un rebote fuera del área. El jugador despachó un zapatazo que resultó inatajable para Sebastián "Zanahoria" Pérez, decretando a la postre el definitivo 1-0, a pesar de los esfuerzos de los baisanos por revertir el marcador.

Tras este tropiezo, la escuadra tetracolor no solo se estancó en el fondo con dos unidades, sino que además se quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a octavos de final. Esto se debe a que el líder, Torque, tiene nueve unidades, situación que también hipotecó sus chances de acceder a playoffs.

El calendario venidero para Palestino contempla un choque ante Deportes Limache por la Copa de la Liga (lunes 11). Luego deberán medirse con Deportes La Serena por la Liga de Primera (viernes 15) y, posteriormente, visitará a Gremio a partir de las 20:00 horas del miércoles 20 en un duelo que puede marcar su permanencia en el certamen internacional.

PURANOTICIA