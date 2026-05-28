Tabilo ya tiene rival en Roland Garros: Chocará ante la nueva joya de 17 años del tenis francés

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) debía disputar este jueves su partido de segunda ronda de Roland Garros frente al monegasco Valentin Vacherot (19°). Sin embargo, el chileno recibió una noticia favorable un día antes del encuentro: avanzó directamente a la tercera ronda tras la baja de su rival.

El europeo decidió retirarse del torneo debido a una lesión en el pie izquierdo, sufrida luego de su victoria sobre el francés Thomas Faurel (378°), proveniente de la qualy, en cuatro sets durante su estreno en el Grand Slam parisino.

Con ese escenario, “Jano” quedó a la espera de conocer a su próximo rival, que saldría del duelo entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) y el joven francés Moise Kouamé (318°), una de las grandes promesas locales con apenas 17 años.

Y finalmente será el galo quien enfrentará al chileno. La nueva joya del tenis francés y mundial volvió a sorprender en París y, tal como ocurrió en su debut —cuando derrotó al experimentado croata Marin Cilic (46°) en sets corridos—, nuevamente dio el golpe al imponerse al paraguayo en un dramático partido por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8), tras casi cinco horas de batalla.

Pese a estar disputando por primera vez el cuadro principal de un Grand Slam, el oriundo de Sarcelles ha mostrado una notable personalidad y asoma como una amenaza importante para el nacional, especialmente considerando que Tabilo tendrá en contra el fuerte apoyo del público local.

El encuentro entre Tabilo y Kouamé se disputará este sábado, en horario aún por confirmar. En caso de avanzar, “Jano” alcanzará por primera vez en su carrera los octavos de final de un major e igualará lo conseguido por sus compatriotas Cristian Garin en 2021 y Nicolás Jarry en 2023 en Roland Garros.

PURANOTICIA