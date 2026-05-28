El Tribunal de Disciplina descarta suspensión provisoria para jugadores de Colo-Colo y la UC tras pelea en el clásico

El clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica, disputado en el Claro Arena por la fecha 13 del Campeonato Nacional y que terminó con triunfo albo, dejó consecuencias fuera de la cancha luego de una pelea protagonizada por jugadores de ambos equipos, situación que fue consignada por el árbitro José Cabero en su informe arbitral.

Según el reporte del juez, los involucrados por el lado de Universidad Católica fueron Vicente Bernedo y Daniel González, mientras que en Colo-Colo aparecieron Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Los cuatro futbolistas quedaron a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP, organismo que este miércoles confirmó que todos fueron citados para comparecer la próxima semana.

De esta manera, ninguno recibió una suspensión provisoria, por lo que estarán habilitados para disputar la fecha 14 del Campeonato Nacional este fin de semana. En esa jornada, Colo-Colo visitará a Deportes La Serena, mientras que Universidad Católica enfrentará a Huachipato.

Eso sí, el volante albo Tomás Alarcón fue sancionado con una fecha de suspensión tras ser expulsado por doble amonestación. En tanto, a Leandro Hernández no se le contabilizó la tarjeta amarilla recibida durante el encuentro.

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